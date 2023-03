قال عميد بلدية أوباري “أحمد ماتكو” إن الأوضاع في بلديات الجنوب صعبة والمواطنون يعانون ارتفاع المعيشة وغلاء الأسعار وشهر رمضان على الأبواب، مضيفا بأن اسطوانة الغاز تباع في السوق السوداء بـ100 دينار والبنزين يصل سعره إلى 80 دينار “للبرميل 20 لتر” والحكومتين في الشرق والغرب لم تقدما لنا أي شيء يذكر.

وأوضح “ماتكو” بأنه ورغم كل المناشدات للحكومتين في الشرق والغرب؛ فإنه لم يتم تقديم أي شيء يذكر للبلدية، مشيرا إلى أن الميزانيات محدودة جدا وأن سنة 2022 انتهت ودخلنا في العام 2023 ولم تستلم البلدية من مخصصات الباب الثاني سوى الربع الأول فقط من ميزانية العام 2022، والبلدية تعاني من مشاكل كبيرة من فترة طويلة شأنها في ذلك شأن جميع بلديات فزان.

وأشار عميد بلدية أوباري إلى أن البلدية تعاني من أزمة وقود، حيث لا توجد بها سوى ثلاث محطات؛ إحداها تتبع لشركة الشرارة الذهبية وهي مقفلة من فترة ولم يتبقَّ سوى محطتين تتبعان شركة نفط ليبيا، ولا يصل للمحطات سوى صهريج واحد كل أسبوعين، والمواطنون يعانون من شح الوقود وغلاء أسعاره إن وجد بالسوق السوداء.

The post عميد بلدية أوباري: الأوضاع في الجنوب صعبة والغاز يباع بـ100 دينار والبنزين يصل سعره إلى 80 دينار والحكومتيْن لم تقدما لنا أي شيء appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا