وال| تجار ومزارعو ودان يشرعون في نصب خيامهم لبيع التمور على الطريق العام 

ودان 05 مارس 2023 (وال) – شرع تجار ومزارعو ودان في نصب خيامهم على قارعة الطريق العام في اتجاهين، أحدهما على الطريق الرابط بين الجفرة والمنطقة الغربية، والآخر يؤدي إلى سرت ومنها إلى المنطقة الشرقية.

وتحوي الخيام السعفية على عروض متنوعة من أجود أنواع التمور المعدة للتسويق للعابرين عبر الطريقتين، الذين يقبلون على شراء احتياجاتهم من التمور، استعدادا لشهر رمضان المبارك من تمور الدقلة بتصنيفاتها المتعددة حسب الدرجة، حيث يتراوح سعر الكيلو الواحد درجة أولى ( 6) دينارات والأقل منها يتراوح بين (3) إلى (4) دينارات.

أما النوع الأغلى منها فيبلغ سعر الكيلو الواحد (60) دينارا، ويسمى المجهول وهذه التسمية مشتقة من عدم معرفة مصدر فسائله، والتي يعتقد أنها من فلسطين المحتلة، والنوع الآخر ويسمى حليمة فيبلغ سعر الكيلو منه ( 30 ) دينارا.

وقال المواطن ” محمد الضبيع ” أحد تجار التمور في السوق، إن السبب في ارتفاع سعر الصنفين المذكورين يعود لمحدودية عدد أشجارها من النخيل، وهما يزرعان بمنطقة ودان دون غيرها، ربما لملائمة طبيعة التربة والطقس الجاف، إضافة إلى أن المنطقة صخرية وتقع علي مشارف سلسلة الجبال المعروفة جغرافيا بسلسلة جبال ودان.

وأضاف، أن السوق يشهد إقبالا كبيرا خلال هذه الفترة وطوال شهر رمضان، وتعرض فيه كافة أنواع التمور ومشتقاتها، منها النغيات والخضراي والمقماق والصعيدي، إضافة إلى معجون التمور بنكهاته وتركيباته المتنوعة.

وتابع: تتفنن ربات البيوت في إجادة صنع هذا النوع حيث تجده بنكهة اللوز والسمسم والكاكاوية؛ الفول السوداني، كذلك رب التمور الذي يتراوح سعر اللتر الواحد خمسة عشرة دينارا.

من جانبه، قال المواطن ابراهيم الصغير أن الأسعار حاليا معقولة جدا ومناسبة، وأغلب المواطنين يقبلون على تمور الدقلة لجودة نوعيتها، والأفضل هو النوع الذي يكتمل نضجه في الأمهات من النخيل. (وال _ ودان)

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