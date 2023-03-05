صعود أسعار الذهب في السوق الليبي اليوم الاحد 05 مارس 2023

فيما يلي اخر تحديث لأسعار الذهب والفضة في العاصمة طرابلس (اليوم الاحد) 05/03/2023م وتشمل الكسر والجديد والمستعمل و المسبوك:

حيث شهدت الاسعار صعود سعر كسر الذهب لليوم الخامس على التوالي بمختلف عيارته في السوق المحلية متأثراً بصعود سعر اونصة الذهب عالمياً .

سعر أونصة الذهب اليوم:

▪️آونصة الذهب ب1855.52 $

سعر كسر الذهب اليوم :

▪️لما تبيع :

▪️كسر ذهب 18 ب225.00 دينار

▪️كسر ذهب 21 ب262.50 دينار

▪️كسر ذهب 22 ب275.00 دينار

▪️كسر ذهب 24 ب300.00 دينار

سعر الذهب المستعمل اليوم:

▪️ذهب مستعمل 18 – شراء

ب245 ~260 دينار

▪️ذهب مستعمل 21

ب 285 ~300 دينار

سعر الذهب الجديد :

▪️ذهب جديد 18

ب290 ~310 دينار

▪️ذهب جديد 21

ب320 ~340 دينار

سعر الفضة اليوم:

▪️فضة كسر ب2.75 ~3.10 دينار

▪️لما بتشري :

▪️فضة جديدة :

▪️ب07 ~25 دينار على حسب العيار