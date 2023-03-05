أكثر من 43 ألف سيارة موردة إلى ليبيا في 2022

كشفت بيانات الشركة الليبية للموانئ أن عدد السيارات والآليات المستوردة انخفض إلى 43.2 ألفا العام الماضي مقارنة بـ 51.18 ألفاً في 2021.

وتابعت الشركة وفقا لبياناتها الرسمية أن استيراد الحاويات المفرغة والمشحونة انخفض بنسبة 14% خلال العام الماضي 2022، في حين تستورد ليبيا 85% من احتياجاتها من الخارج.

وأوضحت البيانات أن عدد الحاويات المفرغة والمشحونة انخفض من 107 آلاف إلى 92.9 ألفاً ،والبضائع المفرغة والمشحونة بنسبة 24% خلال عام 2022 مقارنة بـ 2021 وهي نسبة تعادل ما مقداره 4.4 ملايين طن، وفقا لما نقلته صحيفة العربي الجديد.

وتابعت أن واردات الحيوانات الحية انخفض من 42.2 ألف رأس إلى 26.6 ألفاً بنسبة 37%، بينما زادت كمية الحبوب المستوردة عام 2022، بنسبة 24% بما تعادل 316 ألف طن.

وفي ذات السياق قال مدير مكتب الإعلام لدى الشركة محمد القويري للعربي الجديد إن الانخفاض يرجع إلى الاعتمادات المستندية الخاصة بتوريد السلع من الخارج، في حين أن البيانات لا تشتمل على ميناء المنطقة الحرة بمصراتة، مضيفا أن الحركة التجارية تسير بشكلها الطبيعي.

ومن جانبه أرجع المحلل الاقتصادي علي دلعاب في تصريح للصحيفة أن سبب انخفاض الواردات السلعية عام 2022 إلى ارتفاع مدفوعات النقد الأجنبي والتضخم العالمي وارتفاع سعر الصرف الرسمي خلال سنة بنسبة تصل إلى 10% نتيجة ارتفاع سعر الفائدة الأميركية.

وأضاف دلعاب أن الانخفاض عادي ولا يشكل مقدارا كبيرا بالمقارنة مع سنوات ماضية مع وجود مخزون استراتيجي يكفي احتياج السوق لمدة 3 أشهر مع استقرار سعر الصرف منذ مطلع العام الحالي وفق قوله .