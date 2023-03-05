هل تجني ليبيا ثمار التعاون الاقتصادي العربي والدولي؟

عقد وفد من رجال الأعمال الليبي برئاسة رئيس اتّحاد الغرف التجارية الليبية “محمد الرعيض” اجتماعا مع وزير الاقتصاد الفلسطيني” خالد عسيلي “.

وضمّ الوفد مدير عام المدينة الدولية للمقاولات والاستثمار، ورئيس مجلس إدارة شركة ريماس الطبية، ومكتب الإعلام بالاتّحاد العام للغرف التجارية.

اتّفق وزير الاقتصاد الفلسطيني ووفد رجال الأعمال الليبي على إقامة معرض دائم للمنتجات الفلسطينية في ليبيا.

واتفق الجانبان على تنظيم زيارة لوفد رجال أعمال فلسطينيين إلى ليبيا لبحث إمكانية إقامة استثمارات مشتركة في مختلف القطاعات الاقتصادية المشتركة.

ودعا الوفد الليبي القطاع الخاص ورجال الأعمال في الدول العربية والإسلامية إلى استيراد المنتجات الفلسطينية لكسر الحصار الإسرائيلي ،ولأن لها قدرة تنافسية كبيرة وتلبي المواصفات العالمية.

وقام الوفد الليبي بزيارة عدد من المحافظات وعقد سلسلة من اللقاءات مع رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص الفلسطيني واطّلع على واقع الصناعة الفلسطينية من خلال زيارته عدداً من المصانع .