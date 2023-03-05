بلدي بنغازي يبحث مع شركة داوو الكورية استكمال مشروع السلاوي ومحطات الصرف الصحي

بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، الصقر بوجواري، اليوم الأحد 5 مارس 2023، مع وفد من شركة داوو الكورية، الإجراءات التي تم اتخذها فيما يتعلق باستكمال مشروع المرافق المتكاملة السلاوي ومحطات الصرف الصحي بالمدينة، ونتائج الجولة الميدانية للمهندسين من الشركة ومكتب بنغازي بجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، وأهم الملاحظات على مشروعات البنية التحتية المتوقفة منذ أكثر من 12 سنة.

وأكد رئيس المجلس حرصه الشديد ودعمه لعودة شركة داوو الكورية للعمل في بنغازي، واتخاذ ما يلزم حيال استكمال مشاريع البنية التحتية المختلفة المتوقفة.