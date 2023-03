“الكيلاني” تتابع مع “المبروك” اجراءات سرعة تحويل مخصصات منحة الأولاد والزوجة والبنات فوق سن الثامنة عشرة عن 3 اشهر

تابعت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية “وفاء الكيلاني” اليوم الاحد، خلال اجتماع مع وزير المالية “خالد المبروك”، اجراءات سرعة تحويل مخصصات منحة الأولاد ومنحة الزوجة والبنات فوق سن الثامنة عشرة عن 3 اشهر الأولى من العام الجاري وايداعها للمستفيدين قبل شهر رمضان .

ونوقش خلال الاجتماع، مطابقة البيانات المالية لموظفي الوزارة والجهات التابعة والفروع والتي تمت في شهر نوفمبر من العام الماضي والاتفاق على تضمينهم ضمن جدول المرتبات الموحد أسوة ببقية الجهات الممولة من خزانة الدولة.

ومن جانبه أكد “المبروك” بأن مرتبات ديوان الوزارة والفروع والجهات التابعة سوف يتم صرفها مع مرتبات الموظفين عن شهر مارس الحالي .

وبحسب المكتب الاعلامي لوزارة الشؤون الاجتماعية ، بأنه جاء ذلك بناء على تعليمات رئيس حكومة الوحدة بصرف 3 أشهر لمنحة الاولاد وصرف المرتبات حسب الجدول الموحد للوزارة والقطاعات التابعة لها.

