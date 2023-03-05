التعليم العالي تعلن تسليم بطاقات المنح الدراسية للطلاب في مرحلتها الثالثة

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب، اليوم الأحد 5 مارس 2023، عن تسليم بطاقات المنح الدراسية للطلاب في مرحلتها الثالثة، وذلك خلال اجتماعه مع عدد من مسجلي جامعات سرت الأسمرية، بني وليد، المرقب، الزيتونة، وادي الشاطئ ونالوت.

وأكد القيب أن الأسباب وراء التأخير في تسليم البطاقات يعود إلى عدم تسجيل عدد كبير من الطلبة في المنظومة، وأيضا بسبب الأخطاء الحاصلة في بيانات الطلاب سواء المحالة من الطلبة أو مسجلي الكليات.

يشار إلى أن حكومة الوحدة الوطنية أعلنت في شهر ديسمبر من العام الماضي، استئناف صرف منح الطلبة بقيمة 750 دينارا شهريا، من خلال شحن المبلغ في بطاقات خاصة.