“الكيلاني” تتابع إجراءات صرف المنح وجدول المرتبات الموحد

اجتمعت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية “وفاء الكيلاني” ، مع وزير المالية “خالد المبروك”، حيث تم خلال الاجتماع متابعة اجراءات سرعة تحويل مخصصات منحة الأولاد ومنحة الزوجة والبنات فوق سن الثامنة عشرة عن الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري وايداعها للمستفيدين قبل شهر رمضان .

كما تمت متابعة مطابقة البيانات المالية لموظفي الوزارة والجهات التابعة والفروع والتي تمت في شهر نوفمبر من العام الماضي والاتفاق على تضمينهم، وذلك ضمن جدول المرتبات الموحد أسوة ببقية الجهات الممولة من خزانة الدولة.

وفي ختام الاجتماع أكد وزير المالية بأن مرتبات ديوان الوزارة والفروع والجهات التابعة سوف يتم صرفها مع مرتبات الموظفين عن شهر مارس الحالي .

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