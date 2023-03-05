“المنفي”: ليبيا تعمل على التخفيف من معاناة الدول الحبيسة في إفريقيا بتسهيل تجارة العبور

قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي “محمد المنفي” اليوم الاحد في كلمته خلال مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نمواً، بإن ليبيا تعمل على التخفيف من معاناة الدول الحبيسة في إفريقيا، بتسهيل تجارة العبور رغم مما تمر به بلادنا من ظروف استثنائية.

وأكد “المنفي” على التزام ليبيا بالمبادئ السامية التي ترعاها الأمم المتحدة تجاه أقل البلدان نموا، موضحاً بأن ليبيا تدرك أقل البلدان نموا قادرة على صناعة مستقبل زاهر لشعوبها رغم التحديات والعراقيل التي تواجهها.

وأضاف “المنفي” بدعم برنامج عمل الدوحة للعقد 2022-2031، الذي يركز على إيجاد جيل جديد تجاه أقل البلدان نمواً، مؤكداً على حق هذه الدول في امتلاك المعرفة والتقنية وجسرِ الفجوة العلمية.

وأشار “المنفي” بأن يدعوا المجتمع الدولي إلى إعطاء الأولوية للدعم المقدم لتنفيذ مخرجات خطة عمل الدوحة وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، كذلك إنشاء صندوق عالمي للطوارئ يساهم فيه كل دول العالم لمواجهة الأوبئة والكوارث الطبيعية وآثار الحروب، وضمان وصول الدواء والغذاء إلى الجميع.

كما أكد “المنفي” بأنه يجب تقديم المساعدة إلى دول المصدر والعبور في إفريقيا، لتشجيع المهاجرين على البقاء في بلدانهم بإقامة مشاريع تنموية حقيقية.

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