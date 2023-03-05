خاص.. مجلس الوزراء بالوحدة الوطنية يمنح الإذن لوزارة الدفاع سحب 200 من حسابات الأمانات والودائع .. تابع بنوده

تحصلت صدى الاقتصادية حصرياً على قرار مجلس وزراء حكومة الوطنية القاضي بسحب مبلغ من حسابات الأمانات والودائع.

حيث منح الإذن لوزارة الدفاع بسحب مبلغ 200 مليون من حساب الودائع والأمانات الذي تديره الإدارة العامة للحسابات العسكرية ويحال لحساب الباب الأول الذي تديره وزارة الدفاع .

وتتولى وزارة الدفاع إحالة مبلغ قدره 130 مليون من المبلغ المحدد بالمادة (1) من هذا القرار إلى حساب الباب الأول الذي تديره الإدارة العامة للحسابات العسكرية رقم (313) طرف مصرف ليبيا المركزي للصرف منه على العلاوات غير المصروفة المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم (441) لسنة 2013م المشار إليه.

وتفيد المادة (3) من القرار أن تتولى وزارة الدفاع إحالة مبلغ وقدره 70 مليون دينار من المبلغ المحدد بالمادة (1) من هذا القرار إلى حساب الباب الأول الذي تديره رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي رقم (2381) طرف مصرف ليبيا المركزي لصرفه على الإعاشة والتموين.

كما تعميم القرار على وزيري المالية بالحكومة والدفاع .

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