البدء في صيانة أبراج نقل الطاقة الكهربائية المتضررة جنوب مدينة سبها

كشف مدير إدارة محطات الجهد العالي بالشركة العامة للكهرباء فرع المنطقة الجنوبية سالم عبد الصمد عن البدء في صيانة عدد من أبراج نقل الطاقة الكهربائية المتضررة جنوب مدينة سبها.

وقال لتطبيق بكم الإخباري إن الأبراج الكهربائية المستهدف تركيبها 4 بجهد 66 ك. ف سقطت بسبب الأحوال الجوية منذ سنة مضت في منطقتي وادي عتبة والمنطقة ما بين محطتي سمنو وتمنهنت .

وأضاف بأن عمليات سرقة وتخريب طالت 300 برج 400 ك. ف في المنطقة الممتدة بطول 300 كيلومتر بين منطقتي الشاطئ ومحطة النهر بالشويرف خلال الفترة من 2016 وحتى 2022، مبينا بأنه تمت مخاطبة الإدارة العامة للشركة بسرقة الأبراج ولم يتم تنفيذ أي إجراءات رادعة بالخصوص.