تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” خلال اجتماع مع وزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج “ورئيس جهاز الحرس البلدي “رجب قطوسة” ومدير مركز الرقابة على الأغذية والأدوية المُكلف وعدد من مديري الإدارات بالوزارة والجهاز والمركز، توفر السلع الأساسية وضبط أسعارها وجودتها وصلاحيتها خلال شهر رمضان.

وأصدر “الدبيبة” تعليماته بضرورة قيام جهاز الحرس البلدي ومركز الرقابة بدورهما في متابعة صلاحية السلع، والزيادة غير المقبولة في الأسعار وقيام وزارة الاقتصاد بدورها في تحديد الأسعار ومتابعتها.

وشدد “الدبيبة” على ضرورة متابعة استيراد اللحوم واعتماد الدول المورَّدة منها، ووجود مراجعة دورية للدول ومراعاة الاشتراطات الصحية وضمان طريقة الذبح، واعتبار الأمر غير قابل للتهاون، كذلك تشكيل غرفة طوارئ خلال شهررمضان، مكونة من الجهات ذات العلاقة، لمتابعة السوق المحلي وتوفر السلع وأسعارها، مصدرا تعليماته بعقد لقاءات متواصلة مع التجار ورجال الأعمال من أجل ضبط انسيابية السلع وتحديد أسعارها

ومن جانبه أكد “الحويج”بأن السلع الأساسية التي تحتاجها الأسر الليبية في شهر رمضان متوفرة بشكل كامل، وهناك متابعة للاعتمادات المستندية المفتوحة خلال الأشهر الماضية التي ستساعد في تخفيض الأسعار وتوفر السلع.

The post “الدبيبة” يتابع مع “الحويج” توفر السلع الأساسية وضبط أسعارها وجودتها وصلاحيتها خلال شهر رمضان appeared first on قناة تبادل.

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