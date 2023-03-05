“الكيلاني” و”المبروك” يبحثان تسريع تحويل مخصصات منحة الأولاد والزوجة والبنات

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية “وفاء الكيلاني” اليوم الاحد، خلال اجتماعها مع وزير المالية “خالد المبروك”، تسريع اجراءات تحويل مخصصات منحة الأولاد ومنحة الزوجة والبنات فوق سن الثامنة عشرة عن 3 اشهر الأولى من العام الجاري وايداعها للمستفيدين قبل شهر رمضان المبارك.

ونوقش خلال الاجتماع، مطابقة البيانات المالية لموظفي الوزارة والجهات التابعة والفروع والتي تمت في شهر نوفمبر من العام الماضي والاتفاق على تضمينهم ضمن جدول المرتبات الموحد أسوة ببقية الجهات الممولة من خزانة الدولة.

من جانبه، أكد “المبروك” بأن مرتبات ديوان الوزارة والفروع والجهات التابعة سوف يتم صرفها مع مرتبات الموظفين عن شهر مارس الحالي .

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، قد أصدر تعليماته لوزارة المالية، لاتخاد ما يلزم من إجراءات لصرف مرتبات العاملين بالجهات الممولة من الميزانية العامة للدولة عن شهر مارس قبل حلول شهر رمضان المبارك .

كما أصدر الدبيبة تعليماته لوزارة الشؤون الاجتماعية بصرف منحة الزوجة والبنات ومنحة الأولاد، قبل نهاية شهر فبراير، بالتنسيق مع وزارة المالية، وذلك دعما للمواطنين واستعدادهم لشهر رمضان المبارك.