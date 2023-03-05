الكيلاني تُتابع مع المبروك إجراءات سرعة صرف المنح وجدول المرتبات الموحد لقطاع الشؤون الاجتماعية

طرابلس 05 مارس 2023 (وال)- تابعت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني مع وزير المالية خالد المبروك، إجراءات سرعة تحويل مخصصات منحة الأولاد ومنحة الزوجة والبنات فوق سن الثامنة عشرة عن الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري وإيداعها للمستفيدين قبل شهر رمضان.

كما جرى خلال الاجتماع الذي عقداه اليوم بطرابلس، متابعة مطابقة البيانات المالية لموظفي الوزارة والجهات التابعة والفروع والتي نفذت في شهر نوفمبر من العام الماضي، والاتفاق على تضمينهم ضمن جدول المرتبات الموحد إسوة ببقية الجهات الممولة من خزانة الدولة.

وأكد وزير المالية بأن مرتبات ديوان وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات التابعة لها، سيتم صرفها مع مرتبات الموظفين عن شهر مارس الحالي. (وال)

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