تشكيل غرفة طوارئ لمتابعة اسعار السلع خلال شهر رمضان .. تفاصيل

تابع رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، في اجتماع مع وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج ورئيس جهاز الحرس البلدي رجب قطوسة، ومدير مركز الرقابة على الأغذية والأدوية المُكلف وعدد من مديري الإدارات بالوزارة والجهاز والمركز، توفر السلع الأساسية وضبط أسعارها وجودتها وصلاحيتها خلال شهر رمضان المبارك.

وأصدر رئيس الوزراء خلال الاجتماع تعليماته بضرورة قيام جهاز الحرس البلدي ومركز الرقابة بدورهما في متابعة صلاحية السلع، والزيادة غير المقبولة في الأسعار وقيام وزارة الاقتصاد بدورها في تحديد الأسعار ومتابعتها.

وأكد الحويج أن السلع الأساسية التي تحتاجها الأسر الليبية في شهر رمضان متوفرة بشكل كامل، وهناك متابعة للاعتمادات المستندية المفتوحة خلال الأشهر الماضية التي ستساعد في تخفيض الأسعار وتوفر السلع.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة متابعة استيراد اللحوم واعتماد الدول المورَّدة منها، ووجود مراجعة دورية للدول ومراعاة الاشتراطات الصحية وضمان طريقة الذبح، واعتبار الأمر غير قابل للتهاون، وكذلك تشكيل غرفة طوارئ خلال شهر رمضان المبارك، مكونة من الجهات ذات العلاقة، لمتابعة السوق المحلي وتوفر السلع وأسعارها، مصدرا تعليماته بعقد لقاءات متواصلة مع التجار ورجال الأعمال من أجل ضبط انسيابية السلع وتحديد أسعارها.