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شاهد.. اخر تطورات أعمال تجهيز مطار أوباري

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

افصح مكتب العلاقات والاعلام في مطار أوباري اليوم الاحد عن أخر تطورات التجهيزات والاعمال في المطار.

وبحسب بيان صادر عنه، وبعد إكتمال أعمال الكشط و النفخ و التنظيف و حقن الشقوق و رش طبقة ( RC2 ) وبعد خلط و اختبار الخلطة الاسفلتية و اعتمادها طبقاً للمواصفات القياسية، تم البدء بفرش طبقة الأسفلت الأولى للمرحلة الرابعة لمشروع ( صيانة مهبط و ممر التوصيل و ساحة وقوف الطائرات لمطار اوباري ) و المتعاقد عليه من قبل مصلحة المطارات مع شركة ماتياس ليبيا للمقاولات العامة.

وبحسب البيان تتم هذه العملية بإستخدام ألة الفرد و الطرح (FINISHER) وخلط المواد يتم بإستخدام خلاطة أسفلتية لضمان جودة التنفيذ.

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