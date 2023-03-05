شاهد.. اخر تطورات أعمال تجهيز مطار أوباري

افصح مكتب العلاقات والاعلام في مطار أوباري اليوم الاحد عن أخر تطورات التجهيزات والاعمال في المطار.

وبحسب بيان صادر عنه، وبعد إكتمال أعمال الكشط و النفخ و التنظيف و حقن الشقوق و رش طبقة ( RC2 ) وبعد خلط و اختبار الخلطة الاسفلتية و اعتمادها طبقاً للمواصفات القياسية، تم البدء بفرش طبقة الأسفلت الأولى للمرحلة الرابعة لمشروع ( صيانة مهبط و ممر التوصيل و ساحة وقوف الطائرات لمطار اوباري ) و المتعاقد عليه من قبل مصلحة المطارات مع شركة ماتياس ليبيا للمقاولات العامة.

وبحسب البيان تتم هذه العملية بإستخدام ألة الفرد و الطرح (FINISHER) وخلط المواد يتم بإستخدام خلاطة أسفلتية لضمان جودة التنفيذ.