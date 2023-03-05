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وزارة الشؤون الاجتماعية توضح اخر تطورات صرف منحة الزوجة والبنات والاولاد

تم النشر منذُ 3 دقائق
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أوضح وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، فرج إمجاهد، أنه تم تحويل مخصصات منحة الزوجة والبنات فوق الثامنة عشرة ومنحة الأولاد إلى العمليات المصرفية.

وقال إمجاهد في تصريحات صحفية، إن “الوزارة سلمت الصكوك الخاصة ببدل الإيجار عن ثلاثة أشهر للأسر المهجرة من مرزق والمنطقة الشرقية إلى اللجان المخولة بتسليمها لمستحقيها وفق الترتيبات الخاصة بهذا الشأن”.

وأوضح أن “إدارة العمليات تعمل على إحالته إلى المصارف التجارية ومن ثمة حسابات مستحقيها”.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، قد أصدر تعليماته لوزارة المالية، لاتخاد ما يلزم من إجراءات لصرف مرتبات العاملين بالجهات الممولة من الميزانية العامة للدولة عن شهر مارس قبل حلول شهر رمضان المبارك .

كما أصدر الدبيبة تعليماته لوزارة الشؤون الاجتماعية بصرف منحة الزوجة والبنات ومنحة الأولاد، قبل نهاية شهر فبراير، بالتنسيق مع وزارة المالية، وذلك دعما للمواطنين واستعدادهم لشهر رمضان المبارك.

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