خبـــر ســار وهــام بشأن قروض الاسكان الشبابي

أعلنت اللجنة العليا المكلفة بتنفيذ مبادرة رئيس الوزراء “عبد الحميد الدبيبة” للإسكان الشبابي والأسر المحتاجة ، عن اعتماد قوائم المستفيدين بالبلديات المستوفية للإجراءات الإدارية.

وبحسب منصة حكومتنا التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، قام وزير الشباب رئيس اللجنة العليا لتنفيذ مبادرة الإسكان الشبابي المفوض فتح الله الزني، ووزير الإسكان والتعمير عضو اللجنة أبوبكر الغاوي، بإعتمال قوائم البلديات المستفيدة من المبادرة.

وأوضحت المنصة ان الاعتماد جاء بعد استيفائها إجراءاتها الإدارية، وانتهائها من أعمال الالتماس وإعادة التقييم، مشيرةً إلى أنه تم احالتها للجهات التنفيذية لعملية الإقراض.

ومطلع شهر فبراير قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بالاعلان عن المرحلة الاولى لتوزيع القروض والأراضي السكنية لعدد 25 ألف مستفيد.