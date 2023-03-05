وثائق.. المشري يُطالب شكشك والشنطي بعدم الإعتداد بقرار عقيلة.. ومراقبون يوضحون

وجه رئيس المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، خالد المشري، خالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة الرقابة سليمان الشنطي بعدم الاعتداد بقرار عقيلة صالح الخاص بتشكيل لجنة تسليم واستلام بين هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة تتولى سحب صلاحيات الأخير لصالح الهيئة.

وكان مجلس النواب قد عدل قانون إنشاء هيئة الرقابة الإدارية، وأضاف له الرقابة السابقة والمصاحبة على عقود كافة الجهات بعد سحبها من اختصاصات الديوان.

وأكد مراقبون وفقاً لوسائل إعلام محلية، إن مجلس النواب أصدر هذا التعديل لمنح مزيد الصلاحيات لهيئة الرقابة الإدارية الخاضعة لسيطرته لتمرير عقود تم تعطيلها من قبل ديوان المحاسبة بسبب مخالفات مالية جسيمة، حسب وصفهم.

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