الدبيبة يطالب ببيانات أرصدة السفارات والبعثات الدبلوماسية

أصدر رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، تعليماته لوزارة المالية بحكومته بضرورة موافاته ببيانات أرصدة حسابات السفارات والبعثات الدبلوماسية بالخارج، خلال 10 أيام من تاريخ الكتاب.

ويأتي ذلك عقب الاجتماع الذي عقد بحضور السيد محافظ مصرف ليبيا المركزي وعدد من الادارات التابعة للمالية حيث تم مناقشة العديد من الملفات منها أرصدة السفارات والبعثات الدبلوماسية.

وطالب الدبيبة، المالية باتخاذ اجراءات بتكليف مراقبين ماليين في السفارات والبعثات الخارجية الدبلوماسية على وجه السرعة بشأن بيانات أرصدة حسابات السفارات والبعثات الدبلوماسية على ان تكون قيم الارصدة محللة ومستكملة البيانات حسب الابواب المعتمدة بالميزانية.

وبموجب الكتاب تتولى وزارة الخارجية والتعاون الدولي اصدار تعليماتها لرؤساء البعثات التعاون ليتمكن المراقبون الماليون من اداء مهمتهم المكلفين بها على أن تتخذ اجراءات ادارية حيال المراقبين الماليين المخالفين لذلك وفق الاجراءات القانونية .