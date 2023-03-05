الكيلاني تصدر تعليماتها لاعادة المسح الشامل لقاعدة بيانات ذوي الإعاقة والمعاش الأساسي

التقت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني وفي اطار متابعتها للجهات التابعة، مع مصطفى الجعيبي رئيس لجنة ادارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي.

وجرى خلال الاجتماع التركيز على استمرارية صرف المعاشات الأساسية وضرورة صرفها في وقتها ومعالجة اسباب التأخير.

وناقشت الوزيرة خطة عمل الصندوق لعام 2023 وضرورة رقمنة خدمات الصندوق المقدمة لكافة الشرائح لتسهيل وصول الخدمات لهم.

واعطت الوزيرة تعليماتها لاعادة المسح الشامل لقاعدة بيانات ذوي الإعاقة و المعاش الأساسي تنفيذا لمبدا العدالة الاجتماعية .