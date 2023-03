الدبيبة يدعو لتشكيل غرفة طوارئ لمتابعة توفر السلع في رمضان والحويج يؤكد توفرها بشكل كامل

شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” على ضرورة تشكيل غرفة طوارئ خلال شهر رمضان المبارك مكونة من الجهات ذات العلاقة، لمتابعة السوق المحلي وتوفر السلع وأسعارها، مصدرا تعليماته بعقد لقاءات متواصلة مع التجار ورجال الأعمال من أجل ضبط انسيابية السلع وتحديد أسعارها.

جاء ذلك خلال اجتماع مع وزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج” ورئيس جهاز الحرس البلدي رجب قطوسة، ومدير مركز الرقابة على الأغذية والأدوية المُكلف.

كما أكد الدبيبة على متابعة استيراد اللحوم واعتماد الدول المورَّدة منها، ووجود مراجعة دورية للدول ومراعاة الاشتراطات الصحية وضمان طريقة الذبح، واعتبار الأمر غير قابل للتهاون.

وأصدر رئيس الوزراء خلال الاجتماع تعليماته بضرورة قيام جهاز الحرس البلدي ومركز الرقابة بدورهما في متابعة صلاحية السلع، والزيادة غير المقبولة في الأسعار وقيام وزارة الاقتصاد بدورها في تحديد الأسعار ومتابعتها.

من جهته أكد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج أن السلع الأساسية التي تحتاجها الأسر الليبية في شهر رمضان متوفرة بشكل كامل.

وأضاف الحويج أن هناك متابعة للاعتمادات المستندية المفتوحة خلال الأشهر الماضية التي ستساعد في تخفيض الأسعار وتوفر السلع.

المصدر: منصة حكومتنا

