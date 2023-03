بنسبة 14%.. انخفاض استيراد السلع عبر الموانئ الليبية لعام 2022

أظهرت بيانات للشركة الليبية للموانئ انخفاض عدد الحاويات المفرغة والمشحونة بنسبة 14% خلال عام 2022، علما أنّ ليبيا تستورد 85% من احتياجاتها من الخارج.

وأوضحت البيانات أنّ الانخفاض شمل عدد الحاويات المفرغة والمشحونة من 107 آلاف حاوية إلى 92.6 ألفا، وشمل الانخفاض البضائع المفرغة والمشحونة بنسبة 24% خلال عام 2022 مقارنة بعام 2021، وهي نسبة تعادل ما مقداره 4.4 ملايين طن.

كما انخفض عدد السيارات والآليات المستوردة إلى 43.2 ألفا، نزولا من 51.18 ألفا عام 2021، في حين تراجعت واردات الحيوانات الحية من 42.2 ألف رأس إلى 26.6 ألفا بانخفاض 37%.

كذلك، زادت كمية الحبوب المستوردة عام 2022، بنسبة 24% تعادل 316 ألف طن، وفقا لنشاط الشركة الليبية للموانئ بالشحن والتفريغ والخدمات البحرية.

وتعمل في ليبيا حاليا 8 موانئ، أهمها ميناء طبرق والبريقة ورأس لأنوف ومصراتة وطرابلس وزوارة، والموانئ التي يعول عليها بشكل رئيس نظراً لسعتها التخزينية العالية هي طرابلس والخمس.

