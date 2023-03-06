ليبيا تخفض استيراد السلع 14% عام 2022

الوطن| رصد

أظهرت بيانات للشركة الليبية للموانئ انخفاض عدد الحاويات المفرغة والمشحونة بنسبة 14% خلال عام 2022، علما أن ليبيا تستورد 85% من احتياجاتها من الخارج.

وأوضحت بيانات أن الانخفاض شمل عدد الحاويات المفرغة والمشحونة من 107 آلاف حاوية إلى 92.6 ألفا، وشمل الانخفاض البضائع المفرغة والمشحونة بنسبة 24% خلال عام 2022 مقارنة بعام 2021، وهي نسبة تعادل ما مقداره 4.4 ملايين طن.

كما انخفض عدد السيارات والآليات المستوردة إلى 43.2 ألفا، نزولا من 51.18 ألفا عام 2021، في حين تراجعت واردات الحيوانات الحية من 42.2 ألف رأس إلى 26.6 ألفا بانخفاض 37%.

كذلك، زادت كمية الحبوب المستوردة عام 2022، بنسبة 24% تعادل 316 ألف طن، وفقا لنشاط الشركة الليبية للموانئ بالشحن والتفريغ والخدمات البحرية، وهي إحدى الشركات التابعة لوزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية.

وقال مدير مكتب الإعلام لدى الشركة محمد القويري إن الانخفاض يرجع إلى الاعتمادات المستندية الخاصة بتوريد السلع من الخارج، في حين أن البيانات لا تشتمل على ميناء المنطقة الحرة بمصراتة، مضيفا أن الحركة التجارية تسير بشكلها الطبيعي.

وتعمل في ليبيا حاليا 8 موانئ، أهمها ميناء طبرق والبريقة ورأس لأنوف والخمس وطرابلس وزوارة. والموانئ التي يعول عليها بشكل رئيس نظراً لسعتها التخزينية العالية هي طرابلس والخمس.

وأرجع المحلل الاقتصادي علي دلعاب سبب انخفاض الواردات السلعية عام 2022 إلى ارتفاع مدفوعات النقد الأجنبي والتضخم العالمي وارتفاع سعر الصرف الرسمي خلال سنة بنسبة تصل إلى 10% نتيجة ارتفاع سعر الفائدة الأميركية.