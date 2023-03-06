ماراثون اليونانية تطلق خطاً جوياً بين أثينا وبنينا

أعلنت شركة طيران ماراثون اليونانية، عن القيام برحلة جوية، من مطار أثينا إلى مطار بنينا ببنغازي، يوم 15 مارس الجاري، وكذلك تم تأكيد رحلة يوم 20 أبريل، وذلك بعد افتتاح خط مباشر (أثينا- بنغازي) الخميس الماضي.

وتتراوح أسعار التذاكر ما بين 400 يورو إلى 1000 يورو، وهي موزعة على النحو التالي، الدرجة الاقتصادية (ذهاب فقط 400 يورو) (ذهاب وعودة 700 يورو)، الدرجة الأولى (ذهاب فقط 600 يورو) (ذهاب وعودة 1000 يورو)، ويتطلب السفر لليونان وجود تأشيرة شنغن سارية المفعول.