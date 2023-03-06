المركزي: انخفاض الإسترليني واستقرار الدولار واليورو

الوطن| رصد
استقر سعر صرف الدولار في السوق الرسمية أمام الدينار، اليوم الإثنين، عند 4.82 دينار، وهو نفس المستوى الذي سجله أمس الأحد، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.
وتراجع سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.80 دينار مقابل 5.81 دينار الأحد، بينما استقر سعر اليورو عند 5.13 دينار.
وعلى صعيد العملات العربية، ثبت سعر الريال السعودي عند 1.28 دينار، وسعر الدرهم الإماراتي عند 1.31 دينار، فيما زاد سعر الدينار التونسي إلى 1.54 دينار مقابل 1.53 دينار.
ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية التي سجلت 0.25 دينار، واليوان الصيني عند 0.69 دينار في السوق الرسمية.
وتاليا قائمة لأسعار العملات:
|العملة
|الوحدة
|متوسط
|بيع
|شراء
|الدولار الأمريكي
|دولار واحد
|4.8279 د.ل
|4.84 د.ل
|4.8158 د.ل
|اليورو
|يورو واحد
|5.1364 د.ل
|5.1492 د.ل
|5.1236 د.ل
|الجنيه الاسترليني
|جنيه واحد
|5.8065 د.ل
|5.821 د.ل
|5.792 د.ل
|الدولار الكندي
|دولار واحد
|3.5499 د.ل
|3.5588 د.ل
|3.541 د.ل
|الدولار الاسترالي
|دولار واحد
|3.2598 د.ل
|3.2679 د.ل
|3.2516 د.ل
|الفرنك السويسري
|فرنك واحد
|5.1558 د.ل
|5.1687 د.ل
|5.1429 د.ل
|الكرونر السويدي
|كرونر واحد
|0.4609 د.ل
|0.4621 د.ل
|0.4598 د.ل
|الكرونر النرويجي
|كرونر واحد
|0.4643 د.ل
|0.4655 د.ل
|0.4632 د.ل
|الكرونر الدنمركي
|كرونر واحد
|0.6901 د.ل
|0.6918 د.ل
|0.6884 د.ل
|الين الياباني
|100 ين
|3.55 د.ل
|3.56 د.ل
|3.55 د.ل
|الريال السعودي
|ريال واحد
|1.2864 د.ل
|1.2896 د.ل
|1.2832 د.ل
|الدرهم الاماراتي
|درهم واحد
|1.3145 د.ل
|1.3178 د.ل
|1.3112 د.ل
|الدينار التونسي
|دينار واحد
|1.5407 د.ل
|1.5446 د.ل
|1.5369 د.ل
|الدينار الجزائري
|10 دينار
|0.354 د.ل
|0.355 د.ل
|0.353 د.ل
|الدرهم المغربي
|درهم واحد
|0.4652 د.ل
|0.4664 د.ل
|0.4641 د.ل
|اوقية موريتانية
|100 اوقية
|1.38 د.ل
|1.39 د.ل
|1.38 د.ل
|فرنك افريقي
|فرنـك
|0.0078 د.ل
|0.0078 د.ل
|0.0078 د.ل
|الروبل الروسي
|10 روبل
|0.64 د.ل
|0.64 د.ل
|0.64 د.ل
|الليرة التركية
|ليـرة
|0.2554 د.ل
|0.2561 د.ل
|0.2548 د.ل
|الايوان الصيني
|إيوان واحد
|0.6981 د.ل
|0.6998 د.ل
|0.6963 د.ل
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