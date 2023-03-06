المركزي: انخفاض الإسترليني واستقرار الدولار واليورو

الوطن| رصد

استقر سعر صرف الدولار في السوق الرسمية أمام الدينار، اليوم الإثنين، عند 4.82 دينار، وهو نفس المستوى الذي سجله أمس الأحد، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وتراجع سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.80 دينار مقابل 5.81 دينار الأحد، بينما استقر سعر اليورو عند 5.13 دينار.

وعلى صعيد العملات العربية، ثبت سعر الريال السعودي عند 1.28 دينار، وسعر الدرهم الإماراتي عند 1.31 دينار، فيما زاد سعر الدينار التونسي إلى 1.54 دينار مقابل 1.53 دينار.

ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية التي سجلت 0.25 دينار، واليوان الصيني عند 0.69 دينار في السوق الرسمية.

وتاليا قائمة لأسعار العملات: