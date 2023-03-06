افتتاح معرض ليبيا للغداء بطرابلس بمشاركة 224 شركة دولية ومحلية

افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبية ، ووزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، على أرض معرض طرابلس الدولي أمس الأحد 5 مارس 2023، معرض ليبيا للغداء في دورته الرابعة، بمشاركة أكثر من 80 شركة دولية من الجزائر، المغرب، إيطاليا، تركيا تونس، أسبانيا، السعودية، الأردن، مصر، الإمارات العربية المتحدة إضافة إلى حوالي 114 شركة محلية متخصصة في الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف وتجهيز المقاهي والمطاعم.

ويشارك في المعرض الذي يستمر من 5 إلي 8 مارس، العديد من الشركات المصنعة والمستوردة للغذاء محلياً ودولياً، بهدف دعم الاقتصاد والصناعات الوطنية وتأمين الأمن الغذائي.