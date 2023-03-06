بدء فعاليات المنتدى العلمي بالعاصمة طرابلس 

طرابلس 06 مارس 2023 (وال) – انطلقت اليوم الإثنين بالعاصمة طرابلس، فعاليات المنتدى العلمي الذي ينظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد الأفريقي، تحت شعار الاتحاد لسنة 2023 .. تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية “.

وحضر الجلسة الافتتاحية للمنتدى رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” وعدد من وزارء ووكلاء الحكومة، ومدير المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، ورئيس غرفة التجارة والصناعة، وممثلي عن المجتمع المدني، وعدد من ممثلي مجالس الاتحاد الأفريقي والمغرب العربي.

ويناقش المنتدى عدة محاور أهمها، المجتمع المدني وتعزيز ثقافة المواطنة والسلم الاجتماعي، ودور الخطاب الديني المعتدل في تعزيز السلم الاجتماعي، والثقافة والبيئة قاطرة بناء السلم الاجتماعي، وإعادة بناء الأمن والسلم المجتمعي في إطار سياسة اصلاحية ضمن مسار الانتقال الديمقراطي، والمجتمع المدني ضمان استراتيجية التنمية السياسية، والدعم المجتمعي للمسار الدستوري الوطني الليبي، ودور الشباب والمرأة في بناء السلم الاجتماعي. (وال _ طرابلس)

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