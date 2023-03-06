معدل الفائدة الأوروبي يتجه نحو الارتفاع نصف نقطة

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، إن البنك يعتزم رفع تكاليف الاقتراض بواقع نصف نقطة أخرى، خلال اجتماعه في مارس الجاري.

وقالت لاجارد لصحيفة «ال كوريو» الإسبانية، لدى سؤالها عن ماذا سوف يحدث في وقت لاحق من الشهر الجاري؟: «من المرجح بصورة كبيرة أننا سوف نرفع معدلات الفائدة بواقع 50 نقطة أساس».

وذكرت وكالة بلومبرج أن لاجارد قالت «هذا قرار قمنا بالإشارة إليه في آخر اجتماع للسياسة النقدية، وجميع الأرقام التي نراها خلال الأيام الماضية، تؤكد أن رفع معدل الفائدة أمر محتمل للغاية».

ومن شأن هذه الخطوة، أن تعني أن البنك رفع معدل الفائدة بواقع 350 نقطة أساس منذ يوليو الماضي.

وقالت لاجارد في حوار نُشر على الموقع الإلكتروني للبنك «لا أستطيع أن أقول إلى أي مدى سوف تصل معدلات الفائدة».