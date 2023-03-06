تغييرات جديدة.. «المركزي» يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الاثنين 06 مارس 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاثنين 06 مارس 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8279 دينار، مسجلاً تراجعاً طفيفاً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1364 دينار، والجنيه الاسترليني 5.8065 دينار، والدولار الكندي 3.5499 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2554 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2864 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3145 دينار، والدينار التونسي 1.5407 دينار، والدرهم المغربي 0.4652 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: