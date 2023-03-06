الدبيبة يؤكد استعادة ليبيا موقعها الطبيعي في الملتقيات الإقليمية الافريقية والمغاربية

طرابلس 06 مارس 2023 (وال) – أكد رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة”، تمكن ليبيا من استعادة عافيتها وموقعها الطبيعي في خارطة الأنشطة والملتقيات الإقليمية الافريقية والمغاربية.

ورحب “الدبيبة” في افتتاح المنتدي العلمي الذي ينظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بالاتحاد الأفريقي، اليوم بطرابلس، بالمشاركين فيه من مختلف الدول الافريقية من مسؤولين وخبراء بالاتحاد الافريقي واتحاد المغرب العربي .

وأوضح أنه قبل أيام قليلة انعقد المؤتمر التاسع للمرأة العربية بمشاركة عربية واسعة، وكذلك المؤتمر 31 لمديري وعمداء المعاهد العليا للقضاء بالمنطقة العربية، ومن خلال مجموعة من الاجتماعات على المستوى الوزاري عربيا وأفريقيا، وعلى مستوى الخبراء ورجال الأعمال والصناعة، من خلال الندوات العلمية والمعارض التي استضافتها العاصمة طرابلس خلال العام الماضي وبداية هذا العام.

وقال “الدبيبة” إن حضوركم الافريقي المتميز اليوم في طرابلس وفي أبرز مشاركة افريقية منذ أكثر من 10 سنوات، واستضافة ليبيا لأعمال هذا المجلس، هو تأكيد على العمق الافريقي لبلادنا، والذي لم يتخل عنه الليبيين ولم تتغير مواقفهم الداعمة للاستقرار والتنمية.

وأضاف أن المنتدى يناقش مسألة الدعم المجتمعي للمسارات الانتخابية وبناء المؤسسات، وهو يتوافق مع دعوة حكومة الوحدة الوطنية للاستفادة من خبرات الدول الناجحة، التي استطاعت التحول من عنف الاستبداد إلى السلام، والتداول السلمي على السلطة في كثيرٍ من الدول الافريقية والعالمية.

ولفت رئيس الحكومة إلى أن المنتدى سيساهم في تبادل الخبرات والمعارف حول دور المجتمع المدني في مرحلة التحول الديمقراطي، ومن شأنه أن يعزز من تجربة المجتمع المدني الليبي، الذي بدأ خلال العامين الماضيين يحدثُ فارقاً واضحاً في المشهد العام. (وال _ طرابلس)

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