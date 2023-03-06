“الدبيبة” يُصدر قرارًا بشأن تشكيل غرفة طوارئ لمتابعة توفر السلع الأساسية خلال شهر رمضان المبارك

أصدر رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، قرار رقم 107 لسنة 2023 بشأن تشكيل غرفة طوارئ لمتابعة توفر السلع الأساسية خلال شهر رمضان المبارك.

على أن تشكل الغرفة برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة، ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون التجارية، ورئيس جهاز الحرس البلدي ، ومدير إدارة التجارة الداخلية بوزارة الاقتصاد والتجارة، ومدير إدارة الشؤون الأمنية بجهاز الأمن الداخلي، ومدير عام المركز الوطني للصحة الحيوانيه، ومدير مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع طرابلس، ومدير إدارة الأغذية بمركز الرقابة على الأغدية والأدوية، ومندوب عن وزارة العمل والتأهيل أعضاء، وتم تكليف نصر الدين عبد الحفيظ كندير عن مجلس الوزراء مقررًا.

وعلى أن تتولى الغرفة متابعة توفير السلع الأساسية والخضروات خلال شهر رمضان المبارك، وضبط ومتابعة أسعار بيع السلع المذكورة للمستهلك بما يتناسب مع أسعار توريدها، والتأكد من الاشتراطات الصحية لعمل محلات اللحوم والمواد الغذائية وأسواق الخضروات، والتأكد من مطابقة السلع للمواصفات القياسية الليبية، والتأكد من سريان رخص مزاولة النشاط المحلات بيع السلع الأساسية، والتزامها بالإعلان عن أسعار البيع في مكان واضح للمواطنين، والتأكد من الاحتفاظ بصورة ضوئية من مستندات توريد السلع وموافقات الافراج من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، واعتماد الدول المسموح بتوريد اللحوم والدواجن منها، وفقا للاشتراطات الصحية المعتمدة، ومتابعة انسياب ودخول السلع مع مصلحة الجمارك، وتذليل كافة الصعوبات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ومتابعة حركة فتح الاعتمادات لتوريد السلع وفقا لنشرة مصرف ليبيا المركزي، كذلك متابعة الإنتاج المحلي لمختلف السلع الغدائية وسلاسة توزيعها، ووضع الحلول اللازمة لأي مختنقات في سبيل عرضها وتوزيعها.

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