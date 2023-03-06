شركة الزويتينة تعلن السيطرة على تسرب نفطي في منطقة الجفرة

الجفرة 06 مارس 2023 (وال) – أعلنت شركة الزويتينة للنفط اليوم الإثنين، السيطرة على تسرب في خط نقل نفط في منطقة الجفرة.

وقالت الشركة في بيان، إن تسرب للنفط الخام حدث في خط (20) بوصة الجفرة – ميناء رأس لانوف ، عند النقطة عشرين كيلو متر عن حقل زلة التابع للشركة.

وأعربت الشركة عن شكرها وتقديرها لفريق الصيانة، الذي يتكون من مستخدمي شركة بلقراف وقسم الإطفاء بحقل زلة، على جهودهم التي بذلوها للسيطرة على التسريب وصيانة الخط. (وال _ الجفرة)

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