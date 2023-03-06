انخفاض أسعار النفط بعد تقليص هدف النمو الصيني

تراجعت أسعار النفط يوم الإثنين بنسبة 1.5 بالمئة ووصل سعر البرميل 84.53 دولارا وذلك بعد أن حددت الصين هدفا للنمو الاقتصادي هذا العام أقل من توقعات السوق يبلغ نحو 5٪، فيما يراقب المستثمرون شهادة رئيس البنك المركزي الأمريكي جيروم باول أمام الكونجرس هذا الأسبوع.

ومن المتوقع أن تتأثر أسعار النفط برفع أسعار الفائدة مع تشديد البنوك المركزية العالمية بسبب مخاوفها من ارتفاع معدلات التضخم.

وبخصوص شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي جيروم باول يومي الثلاثاء والأربعاء أمام الكونجرس حيث من المحتمل أن يتم استجوابه بشأن سياسة النقدية وزيادة أكبر في سعر الفائدة.