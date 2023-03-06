ديوان المحاسبة يبحث التعاقد مع مَكتَب المحاسبة اَلدوْلِي الإنْجليزيِّ لِمراجعة ملفَّات بقطاع النِّفْط

طرابلس 06 مارس 2023 (وال) – تركز لقاء رئيس دِيوان المحاسبة ” خَالد شكشك ” مع القائمة بِأعْمَال السِّفارة البريطانيَّة فِي لِيبيَا ” كاثرين وايلد ” أمس الأحد، على مناقشة العدِيد مِن الملفَّات الهامَّة فِي إِطَار سَعْي الدِّيوان لِتحْقِيق رِقابة فَعَّالة على المال العام، ومن بينها العقْد الموقع مع مَكتَب المحاسبة اَلدوْلِي الإنْجليزيِّ ( أر . اس . أم )، لمُرَاجعَة بَعْض الاسْتثْمارات اللّيبية بِالْممْلكة المتَّحدة، والتَّحْضير لِتعاقد مع ذات المكْتب لِمراجعة بَعْض الملفَّات الخاصة بِقطاع النِّفْط.

كما تناول اللقاء – حسب الصفحة الرسمية للديوان – الذي حضره بَعْض الإدارات المخْتصَّة بِالدِّيوان، ِمناقشة دُيُون بَعْض المؤسَّسات الإنْجليزيَّة الصِّحِّيَّة وَغيرِها على الدَّوْلة اللِّيبيَّة، وإجْراءات السَّدَاد ودوْر الدِّيوان فِي مُتَابعَة هذَا الملفِّ.

وشدد ” شكشك ” على أَهَميَّة التَّعاون اَلدوْلِي فِي تَطوِير العمل الرِّقابيِّ لِمَا يَتَماشَى مع المعايير الدَّوْليَّة، وَالذِي يَضمَن تَحقِيق الشَّفافيَّة والْمساءلة، الأمْر الذِي يدفَع إِلى المحافظة على المال العام بِمشاركة أَصحاب المصلحة.

وكانت الدبلوماسية البريطانية قد عبرت في تغريدة بتويتر، عن سعادتها بلقائها بديوان المحاسبة الليبي، وقالت إن (الشفافية في الأموال العامة ضرورية لضمان استخدام موارد ليبيا لصالح جميع الليبيين). (وال _ طرابلس)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال