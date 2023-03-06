خاص .. مصدر بوزارة المالية يوضح لصدى مستجدات ملف المطابقة المالية لجهات الحكومية

صرح مصدر لصحيفة صدى الاقتصادية بوزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية قائلاً: على الرغم من عدم اعتماد ميزانية وفتح اعتمادات مؤقتة 1/12 تم تطبيق جدول المرتبات الموحد على أكثر من 186 جهة تتبع وزارة الصحة .

وأضاف المصدر أنه من المتوقع مع نهاية شهر مارس سيتم تنفيذ جدول المرتبات الموحدمع الجهات التي أكملت المطابقة ولن يتم إستثناء أي جهة من جدول المرتبات الموحد إلا الجهات التي رفضت المطابقة وهي من تتحمل مسؤولية نفسها

وأشار المصدر إلى أن هناك العديد من الجهات التي لديها جداول خاصة رفضت تطبيق الجدول وذلك بسبب أن بعض الجهات ستنخفض مرتباتهم ولكن على الدولة مراعاة هذه الجهات وتخصيص علاوة لهم أو آليات عمل .

كما أوضح المصدر أن سبب رفض بعض المنتسبين لقطاع الصحة لجدول المرتبات وهم فئة الأخصائيين والتي كانت مرتباتهم تتراوح بين 5000 إلى 6000 دينار ولكن بعد صدور جدول المرتبات تساوت مرتباتهم مع الممرضين القدمىدالمتساوين في الدرجة الوظيفية مع الأخصائيين مضيفا أن وزارة المالية ستنظر في إجراءاتهم المالية وهي في إنتظار قرار من رئيس الحكومة .

وأضاف المصدر قائلاً: أن الدولة الليبية أقرت تنفيذ جدول المرتبات الموحد والأمر الآن متوقف على استجابة الجهات في استكمال المطابقة ولكن هناك بعض الجهات غير مسؤولة ولا تريد القيام بواجبها وعلى سبيل المثال المراقبة الصحية بترهونة وزلطن إلى حد هذه اللحظة ورغم المراسلات لم يتم موافاة الوازرة بنواقص الموظفين ، وتم تنفيذ المطابقة على باقي المراقبات وهم لم يتم التنفيذ لهم.

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