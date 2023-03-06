تواصل فعاليات معرض ليبيا للغذاء في دروته الرابعة بطرابلس 

طرابلس 06 مارس 2023 (وال) – تواصلت اليوم الإثنين، فعاليات معرض ليبيا للغذاء في دروته الرابعة، التي بدأت أمس بدعم ورعاية وزارة الاقتصاد والتجارة.

ويشارك في المعرض الذي يتواصل حتى الثامن من الشهر الجاري، أكثر من ( 80 ) شركة دولية من الجزائر ، والمغرب ، وإيطاليا ، وتركيا ، وتونس ، وأسبانيا ، والسعودية ، والأردن ، ومصر ، الإمارات، بالإضافة إلى حوالي ( 114) شركة محلية متخصصة في الصناعات الغذائية و التعبئة والتغليف وتجهيز المقاهي والمطاعم.

ويهدف المعرض إلى دعم الاقتصاد الوطني و الصناعات الوطنية وتأمين الأمن الغذائي، الذي يجب توفيره للمواطن لاستقرار الأسعار خلال شهر رمضان المبارك.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية قد افتتح المعرض أمس، بحضور وزير الاقتصاد والتجارة وسفراء تونس وتركيا والملحق التجاري بالسفارة الإيطالية، وعدد من رجال الأعمال ورئيس الاتحاد العام لغرفة التجارة والصناعة، وغرفة التجارة بطرابلس، والمدير العام للهيئة العامة لمعرض طرابلس الدولي، وغرفة التجارة بصفاقس. (وال _ طرابلس)

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