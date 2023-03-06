خاص.. مصدر بمعهد الأورام مصراتة: الأطباء على وشك تقديم استقالتهم … وهذه التفاصيل

صرح مصدر بمعهد الأورام مصراتة لصحيفة صدى الاقتصادية أنه بسبب تأخر صرف المرتبات للأطباء بالمعهد وضعفها الأطباء على وشك تقديم استقالة جماعية بعد أن قدم اثنان استقالتهم .

وأضاف المصدر أنه رغم الوعود المتكررة بحل هذه الإشكالية وصرف مرتبات للأطباء وزارة الصحة والمالية لم تتخذ أي خطوات بخصوص هذا الملف .

وأوضح المصدر أنه لا يمكن جلب أطباء متخصصين من الخارج بسبب عدم موافقة وزارة الصحة على صرف مرتبات مرتفعة لهم رغم صرف الملايين في كل الدول على علاج الأورام ونحن نستطيع توطينه ولكن الوزارة لا تريد إقفال بند الفساد والتلاعب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية