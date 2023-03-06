خاص.. مدير المكتب الإعلامي بوزارة العمل يوضح لصدى سبب عدم تضمين مكتب العمل بالبلديات بالجدول الموحد

قال مدير المكتب الإعلامي بوزارة “عبدالقادر أبو شناف” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: من يُسأل عن عدم مطابقة مكاتب العمل بجدول المرتبات الموحد هي وزارة المالية لأن الجانب المالي من اختصاصها ووزارة العمل والتأهيل ليست هيا فقط من لم يتم مطابقة مكاتبها رغم مطابقة كل مكاتب العمل بعد تشكيل لجنة بخصوص مطابقة المكاتب التابعة للوزارة بل أغلب الوازرات كوزارة الحكم المحلي لم يتم المطابقة للبلديات وقطاع الزراعة والاقتصاد .

وأوضح “أبوشناف” لصدى أن وزارة العمل هي الوزارة الوحيدة التي شكلت لجنة واجتمعت بالمراقبين الماليين وتحملت الوزارة تكلفة هذه العمل .

كمًا أشار إلى مخاطبة وزارة المالية بخصوص التعجيل فى استكمال إجراءات المطابقة للموظفين ،كما أكد أن الوزير سيخاطب وزير المالية وسيتم زيارة الوزارة للإطلاع على آخر مستجدات هذا الملف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية