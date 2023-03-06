حرس المنشآت النفطية يهدد باللجوء لأعمال لا يحمد عقباها في هذه … الحالة

طالب منتسبو حرس المنشآت النفطية بمجمع الزاوية النفطي، اليوم الاثنين بزيادة مرتباتهم أو اللجوء لأعمال لا يُحمد عقباها.

وجدد حرس المنشآت مطالبته في بيان مرئي، من جهات الاختصاص في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة بتفعيل القرار القاضي بتبعية الجهاز للمؤسسة الوطنية للنفط.

وقال البيان، نطالب بتسوية مرتباتنا أسوة بالعاملين في المؤسسة الوطنية للنفط، بما في الزيادة المالية بنسبة 65%، والتأمين الصحي والصيانة ووسائل النقل.

ودعا بيان منتسبو حرس المنشآت النفطية بمجمع الزاوية النفطي، الى النظر في مطالبهم المشروعة بحق القانون، كما حمل جهات الاختصاص مسؤولية عواقب لا يحمد عقباها.