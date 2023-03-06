تطورات جديدة في قضية المؤسسة الليبية للاستثمار والشركة الكويتية

حكمت محكمة استئناف باريس، لصالح المؤسسة الليبية للاستثمار في قضية شركة الخرافي الكويتية.

وأكدت المحكمة بإلغاء حجز حسابات المؤسسة في بنك “سوسيتيه جينرال”.

والقضية متعلقة بإلغاء عقد وقع عام 2006 بين شركة الخرافي والدولة الليبية، لبناء مشروع سياحي في جنزور.

وطالبت الشركة الكويتية طالبت يقارب المليار دولار من المؤسسة الليبية للاستثمار، وحاولت امتلاك أصولها في باريس تماشيًا مع حكم محكمة تحكيم صدر في القاهرة، عام 2013.

واستندت “تسياس” شركة المحاماة التي تمثل الخرافي، في قضية أطلقها مصرف “سيتي بنك”، عام 2021، بشأن الحجز على أصول بنك الدولة العراقية الموضوعة تحت العقوبات والمودعة لدى مصرف “ناتيكسيس”.