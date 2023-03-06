خاص.. فريق السيولة يفصح لصدى عن وصول 20 مليون إلى الكفرة.. وهذه التوزيعات

كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عن وصول شحنة سيولة لمطار الكفرة اليوم بقيمة 20 مليون دينار قادمة من طرابلس .

خصص منها 10 مليون لفروع مصرف الوحدة و 8 مليون لفروع مصرف الجمهورية و 2 مليون لفروع مصرف شمال أفريقيا .

وذلك في اطار خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية وبكافة مناطق ليبيا ، حيث يعمل فريق السيولة على نقل شحنات سيولة يومية لفروع المصارف بالمنطقة الشرقية والجنوبية .

ويؤكد فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي التواصل مع إدارات المصارف لتزوديها باحتياجاتها من السيولة اليومية .

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