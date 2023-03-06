“المشري” يؤكد على أن اختصاصات ديوان المحاسبة هي اختصاصات دستورية

أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري” خلال لقائه مع رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” على أن المشاكل التي يعاني منها الديون هي مشاكل مالية بسبب انقسام البرلمان الحكومات ويجب أن يكون هناك ميزانية مستقلة خاصة بالديوان.

حيث شدد “المشري” على ضرورة إلتزام الجهات الرقابة بالشفافية والحكومة والسعي في تسريع عملية توحيد الإدارات الرقابية لإنهاء الانقسام الحاصل في البلاد.

وأوضح “المشري” الاختصاصات المناطة بديوان المحاسبة هي اختصاصات دستورية ونص عليها الإعلان الدستوري في قانون أنشأه ديون المحاسبة.

وفي أول رد على قرار مجلس النواب بنقل بعض الاختصاصات من ديوان المحاسبة إلى الرقابة الإدارية قال رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك: نؤكد على تمسكنا باختصاصتنا وسنتستمر بالعمل بها كما نص عليه الدستور، وأضاف شكشك أن عمل الديوان عمل دستوري ومن المعروف في كل دساتير العالم أن ديوان المحاسبة من اختصاصته العمل على رقابة الأموال العامة أينما كانت وأينما وجدت.

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