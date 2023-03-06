خاص.. بالوثائق: فساد مالي وفني بتوريد طوب حراري للشركة الأهلية للأسمنت.. تابع التفاصيل

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلات خاصة تثبت قيام الشركة الأهلية للأسمنت بتوريد طوب حراري للأفران العاملة بمصانع الشركة مخالفة للعقد المبرم بينها وشركة RHI البرازيلية ، وذلك لتوريد طوب نوع ماجور A1 .

ووفق مصادرنا فقد أبدت الشركة إستعدادها وقامت بالفعل بتوريد الكمية المطلوبة منها حسب العقد ولكن النوع المورد هو A3 مخالف للمواصفات الفنية المتفق على توريدها للطوب وهو سيئ الصناعة وناقص السمك وضعيف الجودة.

وأضاف بالقول: عند جلب الكميات تبين أن الصناديق دون عليها النوع المتفق عليه وعند فتح هذه الصناديق وجد نوع آخر معبأ بالصناديق خلافاً لما تم التعاقد عليه حيث قامت بإلصاق مطبوعات A1 من الخارج أما الطوب المورد فهو نوع آخر ردئ جداً علماً بأنه مضر بالأفران ولا يصلح للإستخدم لأنه هش جداً .

ووفق للمصادر فقيمة العقد 400 ألف يورو تقريبا من قام بتوريد الكمية هي الشركة ومن إعترض هم مصنع إسمنت زليتن والمستندات المرفقة تثبت ذلك.

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