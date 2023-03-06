الإعلان عن جاهزية مطار أوباري المدني لاستقبال الرحلات من هذا الموعد

أعلن مدير المكتب الإعلامي بمطار أوباري المدني، الرفاعي عبدالجبار، اليوم الاثنين أن أعمال الصيانة للمهبط ستنتهي خلال شهر في حال لم تكن هناك أي عوائق، مؤكدًا أنه على أقل تقدير سيكون المطار جاهزا كُليًا في شهر مايو.

وقال عبدالجبار، في تصريحات صحفية أن صيانة المطار حاليًا في المرحلة الرابعة، وهي أولى المراحل النهائية التي تتمثل في فرش طبقة الإسفلت الأولى لممر التوصيل والمهبط الرئيسي للطائرات.

وأضاف مدير المكتب الإعلامي بمطار أوباري المدني، أنه بعد الانتهاء من أعمال الفرش والطلاء وتركيب الإنارة للمهبط واستلام أعمال الصيانة بشكل رسمي من الشركة المنفذة، سيتم التواصل مع كل شركات النقل الجوي بشكل فوري لتخفيف المعاناة على المواطنين .