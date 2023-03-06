خاص.. “القريو” يؤكد بأن مؤسسة الاستثمار استطاعت منع مجموعة الخورافي الكويتية من الحجز على أموالها

أكد مستشار شؤون الإعلام بالمؤسسة الليبية للاستثمار “لؤي القريو” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية على أن المؤسسة استطاعت منع مجموعة الخورافي الكويتية من الحجز على أموالها.

وتابع “القريو”: أنه في أكتوبر سنة 2020 قامت شركة الخورافي بإيقاع حجوزات على أصول المؤسسة الليبية للاستثمار في فرنسا، وفي عام 2021 تم تكليف الفريق القانوني بالمؤسسة ومحاميها بإعداد مذكرة الاعتراض على هذه الحجوزات وفي فبراير 2022 أصدر قاضي التنفيذ حكمه لصالح المؤسسة الليبية للاستثمار برفع الحجوزات التي اوقعها الخورافي ولم يرضى الخورافي بالحكم الصادر ضده فقام بالاستئناف و في يناير 2023 تم حجز الدعوة للحكم لجلسة فبراير من نفس العام وفي فبراير 2023 اصدر القاضي حكمه لصالح المؤسسة الليبية للاستثمار مؤيدًا بذلك الحكم المستأنف بإلغاء الحجوزات بالنسبة للخطوة القادمة المتعلقة بالمؤسسة.

وختم “القريو” حديثه قائلاً: اتخذت المؤسسة الليبية للاستثمار كافة الاجراءات القانونية لتنفيذ هذا الحكم الصادر وتفعيله وبالتالي إلغاء حجوزات مجموعة الخورافي الكويتية على أصول أموال المؤسسة الليبية للاستثمار، ولن تذخر المؤسسة الليبية للاستثمار جهدًا في الدفاع عن أصولها وأموالها في كل الدول المتواجدة بها، حيث يعتبر هذا الحكم تأكيدًا للحكم الصادر سابقًا من محكمة النقد الفرنسية القاضي بإلغاء (حجوزات الخورافي ) السنة الماضية وسوف تستفيد المؤسسة الليبية للاستثمار من هذا الحكم الصادر وستستند عليه كسند قانوني في المستقبل في تقوية دفوعها أمام أي محاولات للحجز على أصولها من قِبل مجموعة الخورافي أو غيرها.

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