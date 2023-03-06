أخر تطـورات صرف مخصصات منحة الزوجة والبنات والاولاد – رابط منظومة الاستعلام المنح

أوضح مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، أنه تم تحويل مخصصات منحة الزوجة والبنات فوق الثامنة عشرة ومنحة الأولاد إلى العمليات المصرفية لإستكمال اجراءات الصرف.

وأوضحت المصادر أن “إدارة العمليات تعمل على إحالته إلى المصارف التجارية ومن ثمة حسابات مستحقيها”، واشارت المصادر .

واضاف البيان أنه يمكنكم الاستفسار عن وضع المستفيدين من منحة الأبناء من خلال زيارة الرابط التالي:

https://bit.ly/3BlQDmW

وللاستعلام عن المستفيدات من منحة الزوجة والبنات فوق سن 18 عاما يمكن زيارة الرابط التالي:

https://bit.ly/3FfgNbQ

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، قد أصدر تعليماته لوزارة الشؤون الاجتماعية بصرف ثلاثة أشهر من مخصصات منحة الزوجة والبنات ومنحة الأولاد لهذا العام، قبل نهاية شهر فبراير، بالتنسيق مع وزارة المالية، وذلك دعما للمواطنين واستعدادهم لشهر رمضان المبارك.