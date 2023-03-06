الحرس البلدي يُغلق صيدليات مخالفة في زليتن

طرابلس 06 مارس 2023 (وال)- أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية اليوم الإثنين، عن إغلاق ثلاث صيدليات مخالفة في زليتن.

وقال مركز الرقابة على الأغذية والأدوية إن إغلاق الصيدليات جاء بعد جولة لمفتشي فرع زليتن رفقة الحرس البلدي على الصيدليات في المدينة.

وأضاف المركز أن الصيدليات الثلاث لم تلتزم بشروط النظافة، وشهائد صحية للعاملين، وإذن مزاولة النشاط، وعدم وجود نظام مكافحة الآفات.

وأشار مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، إلى أنه تم توجيه إخطارات إدارية بالمخالفات الفنية لأصحاب بعض الصيدليات التي جرى تفتيشها، واتخاد الإجراءات الضبطية والقانونية اللازمة من قبل أعضاء الحرس البلدي. (وال)

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