خلال اجتماعه مع الشركة الليبية لإدارة المشاريع.. “شكشك” يُشدد على ضرورة الاهتمام بدراسة الجدوى في المشروعات الاستثمارية

عقد رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” اجتماعا مع رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية لإدارة المشاريع المشاركة مع القطاع الخاص والإدارات المختصة من الجانبين.

حيث تم استعراض الخطة الاستراتيجية للشركة التي تناولت هيكلية الشركة وأهدافها ومسؤولياتها والتحديات والمخاطر التي تواجهها وسبل تفاديها بما يضمن نجاح مشروعات المشاركة في ظل المحافظة على الحقوق العامة للدولة ، وما يتحقق بناء عليها من تنمية مكانية واجتماعية ودعم للبلديات .

هذا واستعراض بعض المشاريع التي رأت الشركة اعتمادها في المرحلة الأولى ، أهمها مشروع قصر المؤتمرات ( قاعة الشعب سابقاً) ، ومشروع المدينة المائية ( الشعاب ) ، ومشروع الطاقة النظيفة وغيرها من المشاريع الإسكانية لعدد 20970 وحدة سكنية في مناطق مختلفة .

وشدد “شكشك”على ضرورة الاهتمام بدراسة الجدوى من المشاركة في المشروعات الاستثمارية وتحليل العائد المتوقع من المشروعات وتقديم الضمانات الكافية لأيلولة المشروعات الاستثمارية لأملاك الدولة بعد انتهاء فترة الاستثمار .

كما أكد على أهمية التحقق من الملكية العامة للأراضي المستهدفة للإستثمار وعدم تعارضها مع الملكية الفردية للمواطنين، مشدداً على ضرورة مراعاة تنوع المشروعات وتحقيق المنفعة في كافة ربوع البلاد والإفصاح والشفافية حول المشروعات والأطراف المشاركة فيها .

وأوضح رئيس مجلس الإدارة التزام الشركة بالقوانين واللوائح المنظمة للاستثمار بالإضافة إلى التزامها بالتوصيات التي أنتهت إليها تقارير ديوان المحاسبة فيما يتعلق بتقييم نشاط الشركة .

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